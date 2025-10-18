Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في المنطقة الواقعة بين ديرقانون رأس العين والسماعية قرب صور

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
lebanon 24
18/10/2025 13:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيقوم فوج الهندسة في الجيش بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الخراب - صور
lebanon 24
18/10/2025 13:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش سيقوم بتفجير ذخائر من مخلفات الحرب بعد قليل في بلدة الناقورة
lebanon 24
18/10/2025 13:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير صاروخ من مخلفات العدوان في بلدة عدلون ــ محلة الحارتية
lebanon 24
18/10/2025 13:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:07 | 2025-10-18
05:58 | 2025-10-18
05:39 | 2025-10-18
05:28 | 2025-10-18
05:22 | 2025-10-18
05:15 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24