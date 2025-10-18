Advertisement

إسرائيل هيوم: السلطات اللبنانية تجري مناقشات حول بلورة موقف موحّد بشأن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية الدائمة

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:07
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
