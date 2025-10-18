وزير الصحة ركان ناصر الدين: لن تكون وزارة الصحة في عهدنا إلا لجميع اللبنانيين ونعمل على مختبر مركزي وبائي ودوائي ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24