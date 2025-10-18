وزير الصحة: وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اشكالية تتعلق بمياه تنورين فقام فريق الترصد الوبائي بجمع 6 عينات من الاسواق اللبنانية وارسلها الى مستشفى رفيق الحريري المعتمد و3 من العينات اظهرت وجود تلوث فيها

