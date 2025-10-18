صحيفة "الغارديان" نقلا عن دبلوماسيين: اقتراح يتم إعداده في مجلس الأمن لمنح قوة استقرار دولية مُخطط لها صلاحيات واسعة النطاق للسيطرة على الأمن داخل غزة

Lebanon 24