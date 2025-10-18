Advertisement

مكتب نتنياهو: سيُنظر في فتح معبر رفح بحسب الطريقة التي ستنفّذ من خلالها حماس جزءها المتعلق بإعادة الرهائن القتلى وتنفيذ التفاهم المتفق عليه

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:01
