25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
باسيل: بدأوا بالكذب عليكم ليقولوا لكم بأننا نحرمكم من حقكم بالإنتخاب ونحن نقول لكم اننا اعطيناكم الحق بالتمثيل المباشر أكان بدائرتكم في لبنان أو بدائرتكم في الانتشار ونعطيكم الحق بالانتخاب وبالترشّح معا
18-10-2025
13:37
باسيل: حق اللبناني بالانتخاب في الخارج هو جزء من مشاركته بالحياة العامة بلبنان ومن هنا أهمية الاكمال بمسار اعطاء اللبنانيين في الخارج حقوقهم
Lebanon 24
باسيل: حق اللبناني بالانتخاب في الخارج هو جزء من مشاركته بالحياة العامة بلبنان ومن هنا أهمية الاكمال بمسار اعطاء اللبنانيين في الخارج حقوقهم
19/10/2025 10:37:11
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
Lebanon 24
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
19/10/2025 10:37:11
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل من بروكسل: خضنا معركة حقيقية لنعطيكم الحقوق واليوم قبل بضعة أشهر من الاستحقاق الانتخابي هناك من يريد الغاء القانون وحذف مقاعد الانتشار
Lebanon 24
باسيل من بروكسل: خضنا معركة حقيقية لنعطيكم الحقوق واليوم قبل بضعة أشهر من الاستحقاق الانتخابي هناك من يريد الغاء القانون وحذف مقاعد الانتشار
19/10/2025 10:37:11
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية
Lebanon 24
باسيل: على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية
19/10/2025 10:37:11
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: الادعاءات الباطلة في حق الحركة تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية وتوفر غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وعدوانه
Lebanon 24
حماس: الادعاءات الباطلة في حق الحركة تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية وتوفر غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وعدوانه
02:42 | 2025-10-19
02:42 | 2025-10-19
19/10/2025 02:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه منطقة جميلة اللوزة عند أطراف بلدة بليدا
Lebanon 24
"لبنان24": طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه منطقة جميلة اللوزة عند أطراف بلدة بليدا
02:36 | 2025-10-19
02:36 | 2025-10-19
19/10/2025 02:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: الحقائق على الأرض تكشف أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية في قطاع غزة
Lebanon 24
حماس: الحقائق على الأرض تكشف أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية في قطاع غزة
02:30 | 2025-10-19
02:30 | 2025-10-19
19/10/2025 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي: القانون الدولي يلزم الاحتلال بتسهيل تسليم رفات الموتى واحترام جثامين الشهداء
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي: القانون الدولي يلزم الاحتلال بتسهيل تسليم رفات الموتى واحترام جثامين الشهداء
02:24 | 2025-10-19
02:24 | 2025-10-19
19/10/2025 02:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية غزة للتلفزيون العربي: المكبات العشوائية للنفايات تحاصر منازل المواطنين في مدينة غزة
Lebanon 24
بلدية غزة للتلفزيون العربي: المكبات العشوائية للنفايات تحاصر منازل المواطنين في مدينة غزة
02:12 | 2025-10-19
02:12 | 2025-10-19
19/10/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
02:42 | 2025-10-19
حماس: الادعاءات الباطلة في حق الحركة تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية وتوفر غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وعدوانه
02:36 | 2025-10-19
"لبنان24": طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه منطقة جميلة اللوزة عند أطراف بلدة بليدا
02:30 | 2025-10-19
حماس: الحقائق على الأرض تكشف أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية في قطاع غزة
02:24 | 2025-10-19
وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي: القانون الدولي يلزم الاحتلال بتسهيل تسليم رفات الموتى واحترام جثامين الشهداء
02:12 | 2025-10-19
بلدية غزة للتلفزيون العربي: المكبات العشوائية للنفايات تحاصر منازل المواطنين في مدينة غزة
01:34 | 2025-10-19
دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي (الميادين)
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
