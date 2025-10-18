باسيل: بدأوا بالكذب عليكم ليقولوا لكم بأننا نحرمكم من حقكم بالإنتخاب ونحن نقول لكم اننا اعطيناكم الحق بالتمثيل المباشر أكان بدائرتكم في لبنان أو بدائرتكم في الانتشار ونعطيكم الحق بالانتخاب وبالترشّح معا

Lebanon 24