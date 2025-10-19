البابا لاوون الرابع عشر خلال إعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء السؤال الذي اختارته اليوم الليتورجيا يفتح تأملنا حول مدى تجاوب الإنسان ويكشف رباط المحبة بين الله والإنسان

Lebanon 24