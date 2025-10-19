البابا لاوون الرابع عشر: الرب يتحدث لتلاميذه عن وجوب المداومة على الصلاة من دون ملل ومثل أننا لا نتعب من التنفس كذلك لن نتعب من الصلاة ومثلما يُعضد التنفس الجسم كذلك تُعضد الصلاة النفس

