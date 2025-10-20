27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
الرئيس بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
Lebanon 24
20-10-2025
|
04:02
photos
0
بري بعد زيارته بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
Lebanon 24
بري بعد زيارته بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
20/10/2025 12:51:59
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون
Lebanon 24
الرئيس بري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون
20/10/2025 12:51:59
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: علاقتي مع الجميع "منيحة" أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فممتازة
Lebanon 24
بري: علاقتي مع الجميع "منيحة" أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فممتازة
20/10/2025 12:51:59
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
20/10/2025 12:51:59
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في كل المجالات
Lebanon 24
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في كل المجالات
05:48 | 2025-10-20
20/10/2025 05:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة لينينو في دونيتسك شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة لينينو في دونيتسك شرقي أوكرانيا
05:43 | 2025-10-20
20/10/2025 05:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: المجلس الأوربي يوافق على إنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيا وفرض حظر كامل بحلول الأول من كانون الثاني 2028
Lebanon 24
رويترز: المجلس الأوربي يوافق على إنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيا وفرض حظر كامل بحلول الأول من كانون الثاني 2028
05:34 | 2025-10-20
20/10/2025 05:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
05:27 | 2025-10-20
20/10/2025 05:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الخاص لبوتين سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم
Lebanon 24
المبعوث الخاص لبوتين سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم
05:08 | 2025-10-20
20/10/2025 05:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
05:48 | 2025-10-20
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في كل المجالات
05:43 | 2025-10-20
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة لينينو في دونيتسك شرقي أوكرانيا
05:34 | 2025-10-20
رويترز: المجلس الأوربي يوافق على إنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيا وفرض حظر كامل بحلول الأول من كانون الثاني 2028
05:27 | 2025-10-20
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
05:08 | 2025-10-20
المبعوث الخاص لبوتين سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم
04:56 | 2025-10-20
الجيش الصيني: نحث أستراليا على وقف الاستفزازات فورا
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
