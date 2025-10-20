Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: من المتوقع أن تسلّم حماس الليلة جثمان أحد الرهائن القتلى والموعد المتوقع لتسليم الرفات الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:50
