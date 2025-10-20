وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون: وصل نحو 200 جندي أميركي إلى إسرائيل اليوم لمراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

