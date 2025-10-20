Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: محكمة استئناف أمريكية تسمح لترمب بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا التدخل للسماح لها بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولاية إلينوي
lebanon 24
21/10/2025 02:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
lebanon 24
21/10/2025 02:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير قديم ضلل ترامب.. لهذا السبب هدد بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى بورتلاند
lebanon 24
21/10/2025 02:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة مدينة شيكاغو انتقد خطة ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة
lebanon 24
21/10/2025 02:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2025-10-20
18:53 | 2025-10-20
18:39 | 2025-10-20
18:30 | 2025-10-20
18:26 | 2025-10-20
17:54 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24