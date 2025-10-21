27
النائب الياس بو صعب: جلسة اليوم إداريّة لانتخاب اللجان وهيئة مكتب المجلس وأتوقّع أن يذهب المجلس إلى جلسات تشريعيّة لاحقاً
21-10-2025
03:56
تحليق مسيّر على علو منخفض في اجواء صيدا (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
تحليق مسيّر على علو منخفض في اجواء صيدا (الوكالة الوطنية)
06:55 | 2025-10-21
21/10/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحقق أهدافها ولا شك أنها ستكتمل بنجاح
Lebanon 24
لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحقق أهدافها ولا شك أنها ستكتمل بنجاح
06:55 | 2025-10-21
21/10/2025 06:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع رئيس المخابرات المصرية أيضا العلاقات الثنائية وتعزيز السلام بين البلدين بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع رئيس المخابرات المصرية أيضا العلاقات الثنائية وتعزيز السلام بين البلدين بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى
06:51 | 2025-10-21
21/10/2025 06:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس المخابرات المصرية
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس المخابرات المصرية
06:47 | 2025-10-21
21/10/2025 06:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: جاهزون لمضاعفة المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين من غزة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: جاهزون لمضاعفة المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين من غزة
06:42 | 2025-10-21
21/10/2025 06:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 13:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 13:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 13:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
