Advertisement

أخبار عاجلة

النائب الآن عون: أشكر زملائي لتجديدهم الثقة بي رغم محاولة البعض بالكيد والنكد السياسي استهداف زملائه

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العلامة ياسين: النكد السياسي حول اضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة امر معيب
lebanon 24
21/10/2025 16:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال دويهي: ترشّحي لمنصب أمين سرّ هيئة مكتب المجلس غير موجّه ضدّ النائب ألان عون بل استهدف خلق التوازن السياسي
lebanon 24
21/10/2025 16:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أحدثكم الآنَ عن السلام فيما بعضُ أهلي يُقتلون وبعضُ أرضي يُدمَّر
lebanon 24
21/10/2025 16:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز النائب الان عون بالتزكية بمنصب امين سر مجلس النواب
lebanon 24
21/10/2025 16:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2025-10-21
09:14 | 2025-10-21
09:12 | 2025-10-21
09:09 | 2025-10-21
08:42 | 2025-10-21
08:37 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24