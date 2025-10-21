مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع رئيس المخابرات المصرية أيضا العلاقات الثنائية وتعزيز السلام بين البلدين بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى

