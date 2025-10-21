"بلومبرغ" عن مصدر: من غير المتوقع أن تتم مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل ولن تكون صفقات الأعمال والدفاع مشروطة به خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

Lebanon 24