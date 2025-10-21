القناة 14 الإسرائيلية تقول إن وزراء الليكود وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس الدولة هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُقاضى باتهامات تتعلق بالفساد (سكاي نيوز)

Lebanon 24