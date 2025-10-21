Advertisement

بلومبرغ: المقترح الأوروبي الأوكراني ينص على عدم إعادة الأموال الروسية المجمدة إلا بعد موافقة موسكو على المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

21-10-2025 | 12:48
