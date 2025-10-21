Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مسؤولين إيرانيين: طهران تعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وإسرائيل يشددون العقوبات لتأجيج الاضطرابات في إيران

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا قالت صحيفة عن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتّحدة؟
lebanon 24
22/10/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لإسقاط نظامنا وتقسيم بلادنا
lebanon 24
22/10/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: من المتوقع أن تجري الولايات المتحدة وإسرائيل مباحثات بشأن خرائط الانسحاب من غزة
lebanon 24
22/10/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تُرحّل عددا من الإيرانيين بعد صفقة مع طهران
lebanon 24
22/10/2025 03:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:21 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2025-10-21
18:27 | 2025-10-21
18:24 | 2025-10-21
18:21 | 2025-10-21
18:20 | 2025-10-21
17:54 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24