Advertisement

أخبار عاجلة

الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
lebanon 24
22/10/2025 17:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: توقعات بتصويت الكنيست اليوم بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة
lebanon 24
22/10/2025 17:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست يُوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية
lebanon 24
22/10/2025 17:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا: وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي أن إسرائيل تستعد لإعلان ضم الضفة الغربية قريبا
lebanon 24
22/10/2025 17:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:32 | 2025-10-22
10:23 | 2025-10-22
10:18 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:06 | 2025-10-22
09:59 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24