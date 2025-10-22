Advertisement

أخبار عاجلة

قناة "كان" الاسرائيلية: سارة نتنياهو تطلب من الوزراء التوقيع على رسالة توصية إلى الرئيس لمنح رئيس الحكومة عفواً

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
lebanon 24
23/10/2025 01:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية تقول إن وزراء الليكود وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس الدولة هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُقاضى باتهامات تتعلق بالفساد (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/10/2025 01:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
lebanon 24
23/10/2025 01:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقبل توصية الجيش بوقف إدخال المساعدات إلى غزة لإشعار آخر
lebanon 24
23/10/2025 01:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2025-10-22
18:50 | 2025-10-22
18:48 | 2025-10-22
18:48 | 2025-10-22
18:40 | 2025-10-22
18:35 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24