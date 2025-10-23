Advertisement

الخارجية الباكستانية: ندين محاولة إسرائيل بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات غير القانونية

23-10-2025 | 02:45
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إرهاب المستوطنين الرامي لفرض واقع جديد تمهيدا لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة
وزيرة الخارجية البريطانية: أوضحت لنظيري الإسرائيلي أنه وحكومته لا ينبغي أن يضموا أجزاء من الضفة الغربية
