أخبار عاجلة

مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:21
