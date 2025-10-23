Advertisement

أخبار عاجلة

وكالات أممية: أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنسق الأممي: 16.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية
lebanon 24
24/10/2025 09:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة والشمال أصبحوا بلا خيارات
lebanon 24
24/10/2025 09:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لـ 4 منظمات أممية: ندعو إلى اهتمام دولي عاجل بالأزمة في السودان
lebanon 24
24/10/2025 09:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمنظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
lebanon 24
24/10/2025 09:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:40 | 2025-10-24
02:40 | 2025-10-24
02:39 | 2025-10-24
02:37 | 2025-10-24
02:10 | 2025-10-24
02:03 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24