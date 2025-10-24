Advertisement

حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس: توافقنا على ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة غزة والاتفاق على أنها ستكون فلسطينية ولا فصل بين القطاع والضفة (الجزيرة)

24-10-2025 | 14:29
