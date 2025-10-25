Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس جنوب إفريقيا: دعمنا لفلسطين ليس عملا من أجل التباهي بل ولد من رحم تجربتنا الخاصة في مكافحة نظام الفصل العنصري

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس جنوب إفريقيا: الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين
lebanon 24
25/10/2025 15:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية جوريش جنوبي نابلس ويرسمون شعارات عنصرية
lebanon 24
25/10/2025 15:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع ترامب والشركاء من أجل السلام الدائم والعادل
lebanon 24
25/10/2025 15:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: ندعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين من أسطول الصمود العالمي المتجه لغزة
lebanon 24
25/10/2025 15:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2025-10-25
08:37 | 2025-10-25
08:25 | 2025-10-25
08:14 | 2025-10-25
07:58 | 2025-10-25
07:57 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24