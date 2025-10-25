22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد في اتصال مع روبيو الالتزام المشترك باستعادة جثامين الرهائن ونزع سلاح حماس
Lebanon 24
25-10-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا تم الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس والقطاع وسيطرتنا الأمنية على القطاع وإدارة مدنية لا تهدد بلادنا
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا تم الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس والقطاع وسيطرتنا الأمنية على القطاع وإدارة مدنية لا تهدد بلادنا
26/10/2025 07:07:37
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: يمكن أن تنتهي الحرب فوراً بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: يمكن أن تنتهي الحرب فوراً بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة
26/10/2025 07:07:37
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: على حماس إعادة جميع الرهائن ونزع سلاحها
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: على حماس إعادة جميع الرهائن ونزع سلاحها
26/10/2025 07:07:37
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: ملتزمون بإعادة كل جثث الرهائن ونزع سلاح حماس وضمان مستقبل أفضل في المنطقة
Lebanon 24
كاتس: ملتزمون بإعادة كل جثث الرهائن ونزع سلاح حماس وضمان مستقبل أفضل في المنطقة
26/10/2025 07:07:37
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس وزراء تايلاند: نشكر الرئيس الأميركي على جهوده في التوصل لاتفاق سلام بين بلدنا وكمبوديا
Lebanon 24
رئيس وزراء تايلاند: نشكر الرئيس الأميركي على جهوده في التوصل لاتفاق سلام بين بلدنا وكمبوديا
01:06 | 2025-10-26
26/10/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كمبوديا وتايلاند توقعان اتفاق سلام بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب
Lebanon 24
كمبوديا وتايلاند توقعان اتفاق سلام بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب
01:05 | 2025-10-26
26/10/2025 01:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مُسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه حفارة في بلدة بليدا - جنوب لبنان
Lebanon 24
طائرة مُسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه حفارة في بلدة بليدا - جنوب لبنان
01:03 | 2025-10-26
26/10/2025 01:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قبل عام ونصف كنا بلداً ميتاً ولكننا الآن البلد الأفضل حالياً في العالم
Lebanon 24
ترامب: قبل عام ونصف كنا بلداً ميتاً ولكننا الآن البلد الأفضل حالياً في العالم
00:57 | 2025-10-26
26/10/2025 12:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
00:49 | 2025-10-26
26/10/2025 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
05:38 | 2025-10-25
25/10/2025 05:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:06 | 2025-10-26
رئيس وزراء تايلاند: نشكر الرئيس الأميركي على جهوده في التوصل لاتفاق سلام بين بلدنا وكمبوديا
01:05 | 2025-10-26
كمبوديا وتايلاند توقعان اتفاق سلام بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب
01:03 | 2025-10-26
طائرة مُسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه حفارة في بلدة بليدا - جنوب لبنان
00:57 | 2025-10-26
ترامب: قبل عام ونصف كنا بلداً ميتاً ولكننا الآن البلد الأفضل حالياً في العالم
00:49 | 2025-10-26
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
00:48 | 2025-10-26
ترامب: أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 07:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24