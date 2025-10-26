Advertisement

أخبار عاجلة

حركة الجهاد: نحمل العدو مسؤولية الخرق وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-10-2025 | 04:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخازن يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه العدوان
lebanon 24
26/10/2025 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير
lebanon 24
26/10/2025 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: قرار واشنطن ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة وندعو غوتيريش ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم
lebanon 24
26/10/2025 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لقوى الممانعة: أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار
lebanon 24
26/10/2025 11:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2025-10-26
05:21 | 2025-10-26
05:02 | 2025-10-26
04:39 | 2025-10-26
04:31 | 2025-10-26
04:25 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24