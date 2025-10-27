Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثة محتجز إسرائيلي في قطاع غزة

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى موقع في شمال قطاع غزة لاستلام رفات عدد من المحتجزين القتلى
lebanon 24
28/10/2025 02:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر استلم جثة رهينة إسرائيلي في غزة
lebanon 24
28/10/2025 02:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر الدولي في طريقه إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة حيث سيتم استلام عدد من الرهائن
lebanon 24
28/10/2025 02:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر أبلغنا بتسلم جثتي رهينتين وهما في الطريق إلى قواتنا في قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 02:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:48 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:47 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2025-10-27
19:47 | 2025-10-27
19:28 | 2025-10-27
19:25 | 2025-10-27
19:10 | 2025-10-27
19:07 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24