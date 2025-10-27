جابر: بالأرقام مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية عن شوائب بالفوائد المبالغ فيها وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها

Lebanon 24