Advertisement

أخبار عاجلة

وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 مسلحين في جنين

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 من حزب الله في جنوب لبنان خلال 48 ساعة
lebanon 24
28/10/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين حاولا التسلل إلى موقع تابع لوحدة جفعاتي في قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين عقب مداهمة منزله فجراليوم (الجزيرة)
lebanon 24
28/10/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: غارة على مسلحين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
28/10/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:22 | 2025-10-28
02:22 | 2025-10-28
02:17 | 2025-10-28
02:09 | 2025-10-28
02:08 | 2025-10-28
02:08 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24