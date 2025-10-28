Advertisement

أبو الحسن: لنفترض أنّنا قاطعنا جلسة اليوم فمن قال إنّ الفريق الآخر سيخضع وسيقبل بتعديل قانون الإنتخاب؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:46
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
النائب هادي أبو الحسن لـmtv: نحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا
النائب هادي أبو الحسن لـmtv: منفتحون على بحث أي قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ ولكن بعد الانتخابات النيابية
النائب هادي أبو الحسن لـmtv: أطلب إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة ومشاركتنا اليوم في الجلسة تنطلق من مبدأ ثابت بعدم تعطيل الجلسات
