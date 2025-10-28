Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: الجيش والاجهزة الامنية بذلوا تضحيات كبيرة في مواجهة الارهابيين وانتصروا عليهم في كل مرة ونحن بلد سماح وتسامح وحرية وحوار وحداثة ونطالب بتعزيز التعاون القضائي الدولي لتمكين ملاحقة الإرهابيين

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة
lebanon 24
28/10/2025 15:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الوحدات الإدارية يزورون المديريات الأمنية لتعزيز التعاون والدعم
lebanon 24
28/10/2025 15:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد لمنطقة القيادة الجنوبية لمواجهة المنظمات الإجرامية وإرهاب المخدرات
lebanon 24
28/10/2025 15:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تعزيز هيبة الدولة يمر عبر دعم الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد
lebanon 24
28/10/2025 15:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2025-10-28
08:44 | 2025-10-28
08:37 | 2025-10-28
08:14 | 2025-10-28
08:11 | 2025-10-28
08:03 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24