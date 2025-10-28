Advertisement

أخبار عاجلة

النائب فراس حمدان من مجلس النواب: القرض المقدم لاعادة الاعمار يتحمل مسؤولية تعطيله رئيس المجلس من خلال ضربه للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وما يحصل هو نتيجة ممارسة فئوية خارج اطار المصلحة الوطنية

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب ملحم خلف: الامتناع عن ادراج قانون معجل مكرر يشكل مخالفة لاحكام النظام الداخلي من مجلس النواب وتجاوز لمبدأ المساواة بين النواب وهو يفضي الى تعطيل العمل البرلماني
lebanon 24
28/10/2025 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
lebanon 24
28/10/2025 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله للجزيرة: قرار الحكومة يشمل مقدمات تمهد للوصول إلى توافق وطني
lebanon 24
28/10/2025 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لبناني لتداعيات اتفاق وقف اطلاق النار بغزة واتصالات لاحتواء تعطيل مجلس النواب
lebanon 24
28/10/2025 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:48 | 2025-10-28
12:47 | 2025-10-28
12:46 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24