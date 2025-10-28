Advertisement

أخبار عاجلة

مسيّرة "كواد كابتر" تطلق النار باتجاه منازل مواطنين شرق مدينة غزة (الحدث)

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسيّرة إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثّف باتجاه منازل المواطنين بمحيط ملعب فلسطين غربي مدينة غزة
lebanon 24
28/10/2025 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تطلق النار باتجاه شرق مدينة غزة (العربية)
lebanon 24
28/10/2025 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: الجيش الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة شرق مدينة غزة
lebanon 24
28/10/2025 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بوارج الاحتلال الحربية تطلق نيرانها باتجاه ساحل بحر غرب مدينة غزة
lebanon 24
28/10/2025 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:46 | 2025-10-28
15:43 | 2025-10-28
15:42 | 2025-10-28
15:21 | 2025-10-28
15:20 | 2025-10-28
15:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24