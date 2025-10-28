Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": اطلاق نار ومقتل شخصين على طريق عام صوفر والجيش والقوى الامنية تطوق المكان

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
lebanon 24
29/10/2025 00:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
lebanon 24
29/10/2025 00:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع اطلاق نار محيط جرود نحلة -بعلبك من دون معرفة الاسباب
lebanon 24
29/10/2025 00:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يفتح طريق جسر البالما في طرابلس بعدما قطعها محتجون بالإطارات المشتعلة
lebanon 24
29/10/2025 00:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2025-10-28
18:33 | 2025-10-28
18:19 | 2025-10-28
18:17 | 2025-10-28
18:15 | 2025-10-28
18:12 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24