25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الصين تؤكد أن الرئيس شي جين بينج سيلتقي ترامب في كوريا الجنوبية يوم غد الخميس
Lebanon 24
29-10-2025
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
29/10/2025 10:29:47
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
29/10/2025 10:29:47
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام صيني: الرئيس تشي جين بينغ التقى رئيس وزراء الهند في تيانغين
Lebanon 24
إعلام صيني: الرئيس تشي جين بينغ التقى رئيس وزراء الهند في تيانغين
29/10/2025 10:29:47
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وزير الخزانة الأميركي: تفاصيل صفقة تيك توك تم تسويتها وسيتمكن الرئيسان الأميركي والصيني من إتمام الصفقة في كوريا الجنوبية يوم الخميس
Lebanon 24
رويترز عن وزير الخزانة الأميركي: تفاصيل صفقة تيك توك تم تسويتها وسيتمكن الرئيسان الأميركي والصيني من إتمام الصفقة في كوريا الجنوبية يوم الخميس
29/10/2025 10:29:47
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص: لِمَ الملتقى في لبنان؟ لأنّه البلدُ الذي تماهى علماً وإعلاماً وأدباً يوم تأسست مدرسة عين ورقة قبل 227 عاما وكانت أمّ المدراس في الشرق
Lebanon 24
مرقص: لِمَ الملتقى في لبنان؟ لأنّه البلدُ الذي تماهى علماً وإعلاماً وأدباً يوم تأسست مدرسة عين ورقة قبل 227 عاما وكانت أمّ المدراس في الشرق
04:28 | 2025-10-29
29/10/2025 04:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: إنّه لبنانُ الحرف والحلم والحياة لبنانُ الذي جعل من الكلمة وطناً ومن الحرفِ حُلّةً ومن الحريةِ حضارةً
Lebanon 24
مرقص: إنّه لبنانُ الحرف والحلم والحياة لبنانُ الذي جعل من الكلمة وطناً ومن الحرفِ حُلّةً ومن الحريةِ حضارةً
04:26 | 2025-10-29
29/10/2025 04:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص في جلسة الافتتاح للملتقى الإعلامي العربي: في ملتقى اليوم يرتدي لبنان حلّته الحقيقية: حامياً للفكر حاضناً للتعدّد محفّزاً للثقافة
Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص في جلسة الافتتاح للملتقى الإعلامي العربي: في ملتقى اليوم يرتدي لبنان حلّته الحقيقية: حامياً للفكر حاضناً للتعدّد محفّزاً للثقافة
04:26 | 2025-10-29
29/10/2025 04:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق البقاع الشمالي والسلسلتين الشرقية والغربية
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق البقاع الشمالي والسلسلتين الشرقية والغربية
04:18 | 2025-10-29
29/10/2025 04:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات على علو متوسط فوق البقاع الاوسط
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات على علو متوسط فوق البقاع الاوسط
04:17 | 2025-10-29
29/10/2025 04:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:28 | 2025-10-29
مرقص: لِمَ الملتقى في لبنان؟ لأنّه البلدُ الذي تماهى علماً وإعلاماً وأدباً يوم تأسست مدرسة عين ورقة قبل 227 عاما وكانت أمّ المدراس في الشرق
04:26 | 2025-10-29
مرقص: إنّه لبنانُ الحرف والحلم والحياة لبنانُ الذي جعل من الكلمة وطناً ومن الحرفِ حُلّةً ومن الحريةِ حضارةً
04:26 | 2025-10-29
وزير الاعلام بول مرقص في جلسة الافتتاح للملتقى الإعلامي العربي: في ملتقى اليوم يرتدي لبنان حلّته الحقيقية: حامياً للفكر حاضناً للتعدّد محفّزاً للثقافة
04:18 | 2025-10-29
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق البقاع الشمالي والسلسلتين الشرقية والغربية
04:17 | 2025-10-29
"لبنان 24": تحليق مسيّرات على علو متوسط فوق البقاع الاوسط
04:08 | 2025-10-29
الصحة الفلسطينية: 100 شهيد جراء الاستهدافات الإسرائيلية بغزة منذ الليلة الماضية
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 10:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24