Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاعلام بول مرقص في جلسة الافتتاح للملتقى الإعلامي العربي: في ملتقى اليوم يرتدي لبنان حلّته الحقيقية: حامياً للفكر حاضناً للتعدّد محفّزاً للثقافة

Lebanon 24
29-10-2025 | 04:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص في "الملتقى الإعلامي العربي": لبنان يرتدي حلته الحقيقية
lebanon 24
29/10/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص استقبل الوفد العراقي المشارك في "ملتقى الإعلام العربي"
lebanon 24
29/10/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" يطلقان فعاليات الملتقى في 16 الحالي
lebanon 24
29/10/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الطلب إلى المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقّاتها وأخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت في تشرين الثاني المقبل ووفد من الكويت سيلتقي الرئيس عون للإعلان عن هذا المؤتمر
lebanon 24
29/10/2025 13:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-29
07:08 | 2025-10-29
06:41 | 2025-10-29
06:34 | 2025-10-29
06:29 | 2025-10-29
06:21 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24