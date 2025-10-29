مرقص: لِمَ الملتقى في لبنان؟ لأنّه البلدُ الذي تماهى علماً وإعلاماً وأدباً يوم تأسست مدرسة عين ورقة قبل 227 عاما وكانت أمّ المدراس في الشرق

Lebanon 24