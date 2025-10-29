Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: أعرف أن مسؤوليتكم صعبة لأن معاناتنا كبيرة ولأننا في زمن قاس بقدر ما هو واعد

Lebanon 24
29-10-2025 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية جوزاف عون في منتدى الاعلام العربي: نعيش في زمن لم تعد فيه الحقيقة مطلقة بل اصبح زمن ما بعد الحقيقة
lebanon 24
29/10/2025 13:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى نعمت عون: نمط حياتي تغيّر فالمسؤولية أصبحت كبيرة في ظل تأمّل الشعب بالعهد فأصبحت مسؤولية وطن
lebanon 24
29/10/2025 13:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون للرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية: لبنان يعلق امالا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار الى الجنوب
lebanon 24
29/10/2025 13:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: الرئيس ترامب يؤمن بأن نتنياهو اتخذ قرارات صعبة كانت مفتاح الوصول إلى الاتفاق
lebanon 24
29/10/2025 13:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-29
07:08 | 2025-10-29
06:41 | 2025-10-29
06:34 | 2025-10-29
06:29 | 2025-10-29
06:21 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24