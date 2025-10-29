Advertisement

الرئيس عون: مسوؤليتكم اليوم جميعاً أن تجعلوا من الحقيقة مجدداً كل الخبر فالثابت في تاريخ جدلية الحقيقة والكذبة أنه يمكن تضليل بعض الناس كل الوقت كما يمكن تضليل كل الناس بعض الوقت لكن يستحيل تضليل كل الناس كل الوقت.

29-10-2025 | 04:51
