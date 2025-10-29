Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الوزراء ملتئم في قصر بعبدا ويبحث في جدول أعمال من 14 بنداً

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال
lebanon 24
29/10/2025 13:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
lebanon 24
29/10/2025 13:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية اطّلع من وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين على أجواء زيارته إلى دولة قطر وتمّ التباحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا
lebanon 24
29/10/2025 13:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: غداً جلسة جديدة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وإقرار معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم
lebanon 24
29/10/2025 13:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2025-10-29
07:08 | 2025-10-29
06:41 | 2025-10-29
06:34 | 2025-10-29
06:29 | 2025-10-29
06:21 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24