مرقص: جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:38
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون
