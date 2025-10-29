Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: وضعنا مهلة أسبوع لاتّخاذ القرار الصحيح في ما يتعلّق بقانون الانتخاب ويحقّ للحكومة إرسال مشروع قانون في هذا الإطار

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:42
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون
بري يستبق خطوة سلام: لن نقبل بعزل "طائفة" ولا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون
مرقص: سلام أشار إلى أن الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرة ضمن المهلة الدستورية وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب
مجلس الوزراء وضع مهلة أسبوع لحسم مسألة قانون الإنتخاب.. إليكم أبرز المقررات
