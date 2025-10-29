الرئيس عون: أحيّي صمود الصناعيين وسط المشاكل التي تمر بها البلاد وعلينا وضع التصوّرات العمليّة والدقيقة للسعي إلى معالجة المشكلات الصناعيّة وإيجاد الحلول

Lebanon 24