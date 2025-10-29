Advertisement

"سي إن إن": شحنات تحوي 2000 طن من بيركلورات الصوديوم بدأت الوصول لإيران في 20 أيلول من موردين صينيين بعد الحرب مع إسرائيل

Lebanon 24
29-10-2025 | 12:09
