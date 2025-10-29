21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس وزراء قطر: بالنسبة لنا حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة
Lebanon 24
29-10-2025
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: قطر وتركيا متفائلتان بتنفيذ حماس لوعودها في التخلي عن دورها السياسي بغزة
Lebanon 24
العاهل الأردني: قطر وتركيا متفائلتان بتنفيذ حماس لوعودها في التخلي عن دورها السياسي بغزة
30/10/2025 04:45:29
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
Lebanon 24
حماس: جاهزون للتخلي عن حكم غزة بعد انتهاء الحرب
30/10/2025 04:45:29
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: مستقبل حكم حماس في قطاع غزة لن يكون تحديا
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: مستقبل حكم حماس في قطاع غزة لن يكون تحديا
30/10/2025 04:45:29
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادة حماس في قطر بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادة حماس في قطر بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين
30/10/2025 04:45:29
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس نيكولاس مادورو: اعترف المرتزقة الذين تم القبض عليهم بانهم خططوا بمشاركة "سي آي أي" لمهاجمة سفن أميركية واتهام فنزويلا لتبرير التصعيد عليها
Lebanon 24
الرئيس نيكولاس مادورو: اعترف المرتزقة الذين تم القبض عليهم بانهم خططوا بمشاركة "سي آي أي" لمهاجمة سفن أميركية واتهام فنزويلا لتبرير التصعيد عليها
19:43 | 2025-10-29
29/10/2025 07:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز صرة
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز صرة
19:43 | 2025-10-29
29/10/2025 07:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات تشنّ أكثر من 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
Lebanon 24
طائرات تشنّ أكثر من 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
19:32 | 2025-10-29
29/10/2025 07:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشرّعون أميركيون يطالبون بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية
Lebanon 24
مشرّعون أميركيون يطالبون بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية
19:11 | 2025-10-29
29/10/2025 07:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السلم والأمن الإفريقي: إعلان قوات الدعم السريع تشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية بالسودان مرفوض
Lebanon 24
مجلس السلم والأمن الإفريقي: إعلان قوات الدعم السريع تشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية بالسودان مرفوض
19:05 | 2025-10-29
29/10/2025 07:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:43 | 2025-10-29
الرئيس نيكولاس مادورو: اعترف المرتزقة الذين تم القبض عليهم بانهم خططوا بمشاركة "سي آي أي" لمهاجمة سفن أميركية واتهام فنزويلا لتبرير التصعيد عليها
19:43 | 2025-10-29
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز صرة
19:32 | 2025-10-29
طائرات تشنّ أكثر من 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
19:11 | 2025-10-29
مشرّعون أميركيون يطالبون بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية
19:05 | 2025-10-29
مجلس السلم والأمن الإفريقي: إعلان قوات الدعم السريع تشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية بالسودان مرفوض
18:45 | 2025-10-29
طائرات الاحتلال تشنّ غارات جديدة شرق مدينة خانيونس
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24