الصدي: مؤسسة الكهرباء في الجنوب تواصل عملها وكذلك مؤسسة المياه ولم نتخلَ عن الجنوب ومؤسسة الكهرباء طلبت من المالية اعادة النظر في استرداد المال للجنوبيين الذين دفعوا قبل قرار العفو عن دفع التعرفة عن سنة 2025

Lebanon 24