رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للـ"أم تي في": رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان يُريد عقد الجلسة التشريعيّة الثلاثاء والاتصالات ببعض النواب المستقلين استمرت حتى الدقائق الأخيرة

Lebanon 24