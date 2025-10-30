Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للـ"أم تي في": رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان يُريد عقد الجلسة التشريعيّة الثلاثاء والاتصالات ببعض النواب المستقلين استمرت حتى الدقائق الأخيرة

Lebanon 24
30-10-2025 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع لـ"أ.ف.ب": على حزب الله أن يتعظ من حماس ويُسلّم سلاحه للدولة اللبنانية
lebanon 24
31/10/2025 01:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 61 نائبًا حتى الساعة الى مجلس النواب لحضور الجلسة التشريعية
lebanon 24
31/10/2025 01:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة تشريعية في 28 من الشهر الجاري لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة 29 ايلول
lebanon 24
31/10/2025 01:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
31/10/2025 01:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:51 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2025-10-30
19:25 | 2025-10-30
19:09 | 2025-10-30
19:04 | 2025-10-30
18:57 | 2025-10-30
18:50 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24